«Положим 400 укронатовцев»: Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить Украине за раненых во время атаки беспилотника по Грозному. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, что в этот день над казарменными зданиями в столице республики был сбит украинский дрон. Как сообщал Кадыров, серьёзно никто не пострадал, однако лёгкие ранения всё же получили четыре бойца караула.
Глава республики заявил, что не оставит произошедшее, и за этих четырёх раненых «мы положим 400 укронатовцев».
Также Кадыров добавил, что в результате атаки дрона получили повреждения здания казарм. Сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла, а упавшие фрагменты здания вызвали пожар, который удалось оперативно потушить. Серьёзных повреждений не зафиксировано.
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Глава республики заявил, что не оставит произошедшее, и за этих четырёх раненых «мы положим 400 укронатовцев».
Также Кадыров добавил, что в результате атаки дрона получили повреждения здания казарм. Сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла, а упавшие фрагменты здания вызвали пожар, который удалось оперативно потушить. Серьёзных повреждений не зафиксировано.
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Анастасия Чинкова