В Грозном сбит беспилотник ВСУ, четыре военнослужащих получили ранения

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции МВД России был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, в результате инцидента легкие ранения получили четыре бойца караула, однако серьезных травм никто не получил.
Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла в здании. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который был быстро ликвидирован.
В ответ на инцидент, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что подобные попытки противника только укрепляют боевой дух и решимость защитников республики. Он также отметил готовность резерва из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла в здании. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который был быстро ликвидирован.
В ответ на инцидент, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что подобные попытки противника только укрепляют боевой дух и решимость защитников республики. Он также отметил готовность резерва из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу.
«Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — заключил он.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова