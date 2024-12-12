Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Над казарменными зданиями специального полка полиции в Грозном был сбит украинский беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 00.55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
Кадыров пояснил, что в результате происшествия легкие ранения получили четыре бойца караула. Взорвавшийся в небе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты здания вызвали небольшой пожар, который быстро ликвидировали.
Читайте также:
Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА
После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
Иван Мусатов