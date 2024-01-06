Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свое предложение об обмене 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снятие санкций с его родственников через свой Telegram-канал.
Кадыров выразил уверенность в том, что США не станут исключать из черного списка его мать и детей, которые не имеют отношения к политике. Он подчеркнул, что санкции, наложенные Вашингтоном, не мешают нормальной жизни.
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