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Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций

Кадыров назвал троллингом предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
06 января 2024, 00:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свое предложение об обмене 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снятие санкций с его родственников через свой Telegram-канал.

Он отозвался о реакции бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который посетил Грозный, сказав, что Риттер «правильно воспринял этот толстый троллинг».

Кадыров выразил уверенность в том, что США не станут исключать из черного списка его мать и детей, которые не имеют отношения к политике. Он подчеркнул, что санкции, наложенные Вашингтоном, не мешают нормальной жизни.

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В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун
05 января 2024, 21:02

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщила, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.
Янг отметила, что сохраняет оптимистичный настрой, однако после 20 января считает перспективу согласования расходов несколько пугающей. Она также завила о том, что ее беспокоят обсуждения, которые происходят между Белым домом и Конгрессом.

По информации ведущих средств массовой информации США, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января являются достаточно высокими.

Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в правительстве.

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Президента Польши опубликовал странный пост про яйца
05 января 2024, 19:36

Фото: iStock/macky_ch

Странный пост президента Польши Анджея Дуды на платформе X рассмешил пользователей социальной сети.
В профиле Дуды на короткое время появилась запись: «Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит «иметь яйца». Она знает!».
Кого именно касалась данная запись, пользователи соцсети так и не поняли.
Запись была оперативно удалена, но люди успели сделать скриншоты.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик»,-написал один из комментаторов.
«Яйца в магазине опять подорожают?», - с иронией уточнил один из пользователей.
Дуда не стал комментировать ситуацию. Известно, что в 1994 году он зарегистрировал брак с учительницей немецкого языка Агатой Корнхаузер.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Прежде сообщалось, что неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины. Его перемещение сопровождала система противовоздушной обороны страны, затем аппарат пропал с радаров. О произошедшем польская армия сообщила на своей странице в социальной сети Х.В настоящее время официальных объяснений со стороны Украины сделано не было.

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#польша
#новости
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КНДР заявила, что провела стрельбы артиллерии в ответ на учения Южной Кореи
05 января 2024, 18:53

Фото: iStock/NatanaelGinting

КНДР провела артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
По сообщению источника, направление стрельбы по морю не оказало никакого воздействия на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. Отмечается, что было произведено 192 выстрела из 47 артиллерийских орудий.

Количество зон, по которым были направлены выстрелы, достигло пяти. В КНДР подчеркнули, что меры проведенные государством в ответ, являются полностью законными.

Напомним, армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо. При этом Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.

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#армия
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#выстрел
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США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
Госдеп: США заплатят $10 млн за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
05 января 2024, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Вашингтон интересует информация о финансовых посредниках ХАМАС, занимающихся переводами организации финансовых средств и легализацией доходов, которые получены преступным путем.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#сша
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#операции
#государство
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Axios: В Белом доме растет напряженность между Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби
05 января 2024, 17:53

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме отмечается рост напряжённости между двумя основными представителями администрации президента США, ответственными за взаимодействие с прессой — координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и пресс-секретарем Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Собеседники из Белого дома, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что Кирби и Жан-Пьер публично продолжают регулярно делить подиум между собой. При этом координатор по стратегическим коммуникациям больше фокусируется на международных вопросах, а пресс-секретарь на внутренней политике.

«Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью», — отмечают авторы.

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#отношения
#сша
#белый дом
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Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ
05 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия в связи с планами по выходу из МПА СНГ обязана погасить задолженность в размере более $340 тыс. за членство в ассамблее в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина республики.
«Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии», — говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему документу.

Отмечается, что молдавский Минфин представил проект о выплате из госбюджета на 2024 год членских взносов, а также задолженности перед международными организациями, в которых состоит страна. Согласно документу, за 2023 год членство в МПА СНГ обошлось стране в 56 миллионов леев ($341 тыс.).

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#минфин
#долги
#бюджет
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МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно
05 января 2024, 17:34

Фото: iStock/e-crow

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Об этом Фишер сообщил в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР.
Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции». Примечательно, что ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за происходящего в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#суд
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#оон
#юар
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Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны
05 января 2024, 17:20

Фото: iStock/ffikretow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах. Он также отметил, что действующая украинская власть является некомпетентной и не может проводить грамотную политику ни в одной из сфер. По словам Соскина, высказывания главкома украинских войск Валерия Залужного о необходимости мобилизации 500 тысяч человек загонят Украину в еще больший тупик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет.

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#переговоры
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Telegraph: Самоуверенность Зеленского усилила раскол с Залужным
05 января 2024, 17:09

Американский журналист Саймон Шустер заявил, что раскол с главкомом ВСУ Валерием Залужным усилила самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пишет он в своей публикации для Telegraph.

Шустер отметил, что Валерия Залужного рассматривали в качестве возможного политического оппонента Зеленскому. По словам главкома, президенту не обязательно разбираться в военном деле — так же, как в строительстве мостов или медицине.

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