Кадыров опроверг «чеченский след» в обстреле машины узбекского экс-чиновника

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг версию о якобы «чеченском следе» в обстреле машины в Узбекистане, в которой сидел бывший чиновник администрации президента страны Комил Алламжонов. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, если бы он действительно «что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом».
«Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь. Тем более в Узбекистане отлично построена работа во всех сферах, в том числе информационной и правоохранительной благодаря мудрой политике уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиеева», — подчеркнул руководитель республики.Кадыров также добавил, что чеченцы и узбеки — братские народы, которых многое связывает. Потому, отметил он, данный «информационный вброс» будет расцениваться как политический ход и попытка рассорить страны.
«Как бы там ни было, я и мои дорогие братья в Узбекистане обязательно выясним, кто стоит за этим провокационным информационным вбросом. Работа уже ведется», — заключил глава Чечни.Читайте также:
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