Кадыров опроверг информацию об отдыхе в ОАЭ
Глава Чечни Кадыров опроверг информацию об отдыхе в ОАЭ и личном самолете
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что у него есть личный самолёт для отдыха в ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, отпуск он проводит в священный для мусульман месяц Рамадан, чтобы полностью посвятить себя Аллаху. Кадыров также отметил, что в Объединённые Арабские Эмираты он выезжает примерно раз в год по экономическим вопросам.
«Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», — добавил собеседник.Ранее, в начале августа, сообщалось, что Адам Кадыров присутствовал на месте встречи делегаций России и ОАЭ и участвовал в переговорах президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Кадыров-старший входил в состав российской делегации.