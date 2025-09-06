06 сентября 2025, 14:09

Глава Чечни Кадыров опроверг информацию об отдыхе в ОАЭ и личном самолете

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что у него есть личный самолёт для отдыха в ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости.





По словам политика, отпуск он проводит в священный для мусульман месяц Рамадан, чтобы полностью посвятить себя Аллаху. Кадыров также отметил, что в Объединённые Арабские Эмираты он выезжает примерно раз в год по экономическим вопросам.





«Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике», — добавил собеседник.

