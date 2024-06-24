Кадыров отреагировал на попадание своей матери в санкционный список ЕС

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал 14-й пакет санкций Евросоюза против России, который затронул его мать Аймани Кадырову, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также саму благотворительную организацию. В своем Telegram-канале он выразил благодарность ЕС за этот жест.
«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.Кадыров также отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.
Читайте также:
Кадыров: Чечня готова оказать содействие в в поимке напавших в Дагестане
Кадыров сообщил о взятии под контроль села вблизи границы Курской области
Кадыров сообщил о личной встрече Путина и своего сына Эли
Артем Кузьмин