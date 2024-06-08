Кадыров сообщил о личной встрече Путина и своего сына Эли

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова — Эли Кадыровым. Об этом в своем Telegram-канале написал Рамзан Кадыров, сопроводив пост фотографиями со встречи.
В свои юные годы Эли Кадыров занимает пост гендиректора спортивного клуба «Ахмат» в Чечне. По словам Кадырова-старшего, глава российского государства сам пригласил его сына на личную встречу.
Владимир Путин поздравил Эли Кадырова с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про дедушку Ахмата Кадырова — первого президента Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что российский лидер дал Эли мудрые советы и напутствия, которые помогут во взрослой жизни.
Ранее сообщалось, что старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Владимир Путин поздравил Эли Кадырова с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про дедушку Ахмата Кадырова — первого президента Чечни. Рамзан Кадыров отметил, что российский лидер дал Эли мудрые советы и напутствия, которые помогут во взрослой жизни.
Ранее сообщалось, что старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова