Кадыров: Чечня готова оказать содействие в в поимке напавших в Дагестане

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Чечня готова оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, которые совершили нападение в Дагестане. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Телеграм-канале.
«От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что в Махачкале в результате обстрела поста ДПС погиб один сотрудник, еще шестеро ранены. Личности нападавших устанавливаются.
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Диана Аванесян