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Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», – рассказал Кадыров.
По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня.
Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований» формирования", будут освобождены.
Ранее, в мае, Кадыров заявил, что Чечня с начала специальной военной операции (СВО) отправила около 43,5 тысяч бойцов.
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Александр Климов