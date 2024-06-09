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Кадыров сообщил о взятии под контроль села вблизи граицы Курской области

Кадыров: российские части освободили село Рыжвека вблизи границу Курской области
09 июня 2024, 23:53
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», – рассказал Кадыров.

По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня.



Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований» формирования", будут освобождены.

Ранее, в мае, Кадыров заявил, что Чечня с начала специальной военной операции (СВО) отправила около 43,5 тысяч бойцов.

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В Швейцарии предрекли исход саммита по украинскому конфликту
Watson: саммит по Украине в Швейцарии не даст результатов
09 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/william87

Саммит по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, утверждается в материале швейцарского ​издания Watson.
«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет», – отмечается в материале.

Издание заявило, что это противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, «которые он выразил во время визита в Берн в январе».

В публикации объясняется, что из-за провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя Зеленский попытается добиться успеха по крайней мере на дипломатическом уровне.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что чем ближе день проведения саммита мира по Украине в Швейцарии, тем больше стран откажется принимать в нем участие.

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Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах
09 июня 2024, 22:33

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания в видеообращении к гражданам.
«Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Вскоре я подпишу указ о проведении новых парламентских выборов: первый тур пройдет 30 июня, а второй — 7 июля», — сказал Макрон.
Перед этим глава партии «Национальное объединение», которая лидирует на выборах в Европарламент, Жордан Барделла, призвал к проведению новых парламентских выборов.

Согласно предварительным данным, правая оппозиционная партия «Национальное объединение» набирает 32% голосов, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на оценку компании Elabe.

Партия Макрона «Возрождение» отстает, набрав 15,4% голосов и занимая второе место. На третьем месте находится список депутатов от «Социалистической партии» и партии «Общественное место» с результатом в 13,9%.

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Поддерживающая дер Ляйен Европейская народная партия лидирует на выборах в ЕП
09 июня 2024, 22:15

Фото: iStock/Callan_Quinn

Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая Урсулу фон дер Ляйен, возглавляет предварительные результаты выборов в Европарламент, пишет РИА Новости со ссылкой на данные exit poll.
«Это предварительные данные, которые могут отличаться от окончательных результатов», — отметила председатель ЕП Роберта Метсола.
По первым оценкам exit poll, ЕНП может получить 181 место из 720 в новом составе Европарламента. В прошлом составе, состоявшем из 705 депутатов, у них было 176 мест.

Для того чтобы Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, ей понадобится как минимум 361 голос евродепутатов.

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Крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции
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#партия
#ес
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Крайне правая партия побеждает на выборах в ЕП во Франции
BFMTV: партия «Национальное объединение» побеждает на выборах в ЕП во Франции
09 июня 2024, 21:54

Фото: iStock/sinonimas

Правая партия «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции, предварительно набрав 32% голосов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные компании Elabe.
«Национальное объединение» уверенно побеждает на европейских выборах», — сообщает телеканал.
Второе место занимает партия «Возрождение» Эммануэля Макрона с 15,4%, третье — объединенный список депутатов от «Социалистической партии» и партии «Общественное место» с 13,9%. Далее следуют «Непокорившаяся Франция» с 9,3%, «Республиканцы» с 6,8%, «Отвоевание» с 5,2% и «Экологисты» с 5%.

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#франция
#единая россия
#партия
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В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
09 июня 2024, 21:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на своем официальном сайте.
«На портале "E-Petition.kz" опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" набрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что петиция собрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.

Министерство сообщило, что будет создана рабочая группа для рассмотрения этого вопроса.

Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, была размещена на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее инициатором выступила Багила Балтабаева, руководитель Казахстанского союза родителей.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
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#парад
#лгбт
#парламент
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Глава Гагаузии захотела еще раз встретиться с Путиным
Глава Гагаузии Гуцул запросила новую встречу с президентом России Путиным
09 июня 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила желание снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Гуцул рассказала, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос.

«Естественно, я бы хотела еще раз встретиться и подтвердить итоги нашей первой встречи», — заявила глава Гагаузии.
Днем 9 июня Гуцул предположила, что после участия в ПМЭФ и втором съезде оппозиционного блока «Победа» ее могут не пустить в Молдавию.

В этот же день лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил, что за последние четыре года правления европейцев Молдавия потеряла более 15% своего населения.

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#итоги
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#молдавия
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В Женеве официально запретят демонстрацию свастики
В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики
09 июня 2024, 20:40

Фото: iStock/swisshippo

В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщается на сайте телекомпании RTS.
Это решение было принято жителями города в ходе референдума, прошедшего 9 июня, и поддержано почти 85% голосовавших. Женева стала первым кантоном Швейцарии, где был принят подобный закон.

Ранее немецкая газета Spiegel, ссылаясь на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф, сообщала, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.

Кирхгоф объясняет склонность подростков к нацистской символике нехваткой учителей и недостаточным количеством уроков, посвященных политике и истории Германии.

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#закон
#швейцария
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МИД РФ направил Армении ноту протеста
Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в Армению после визита в Бучу
09 июня 2024, 20:18

Фото: сайт МИД РФ

МИД России направил Армении ноту протеста после визита армянской делегации в Бучу
Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает NEWS.ru.

Захарова заявила, что Москва расценивает посещение Бучи главами Нор-Норкского административного района Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как явный недружественный шаг со стороны армянских властей.

Она также напомнила, что Тер-Маргарян является сторонником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна, что объясняет его действия.

Ранее Захарова обратилась к армянской стороне с просьбой предоставить список людей, «погибших» в Буче во время пребывания там российских военных.

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#железные дороги
#мария захарова
#ес
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На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией
Глава ассоциации пекарей Дученко: хлеб на Украине подорожает примерно на 30%
09 июня 2024, 18:52

Фото: iStock/foodandstyle

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, передает «Зеркало недели».
По словам Дученко, перевод предприятий хлебной отрасли в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, не помог избежать отключения от энергоснабжения. Он отметил, что имеются все предпосылки для подорожания хлеба уже на десять процентов, а после — еще на двадцать процентов.

Дученко добавил, что из-за проблем с электричеством часть предприятий переходят на электрогенераторы, однако это серьезным образом влияет на стабильность работы и ценообразование.

Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что в скором времени на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На сегодняшний день в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.

Ранее замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране.

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#пенсии
#украина
#хлеб
#деньги
#дефицит
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