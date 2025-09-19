Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

19 сентября 2025, 11:00

Кадыров заявил, что его 17-летний сын Адам успешно справляется с работой

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Адам Кадыров, который занимает пост секретаря Совета Безопасности Чечни и удостоен множества наград, справляется со своими задачами, несмотря на молодой возраст. Об этом, отвечая на критику, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости.





По его словам, благодаря отцу в свое время он приобрел множество полезных знаний и навыков.





«Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика», — пояснил Кадыров.