Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама
Кадыров заявил, что его 17-летний сын Адам успешно справляется с работой
Адам Кадыров, который занимает пост секретаря Совета Безопасности Чечни и удостоен множества наград, справляется со своими задачами, несмотря на молодой возраст. Об этом, отвечая на критику, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости.
По его словам, благодаря отцу в свое время он приобрел множество полезных знаний и навыков.
«Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика», — пояснил Кадыров.
Лидер Чечни отметил, что не имеет нареканий к работе Адама, несмотря на то, что ожидания от него как от сына значительно выше. Кадыров напомнил, что в молодом возрасте сам занимал пост вице-премьера правительства Чечни.
Адам не получил никаких наград незаслуженно, добавил политик. По его заверению, все, что было вручено 17-летнему Кадырову, стало результатом его конкретных достижений.