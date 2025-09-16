Сын главы Чечни появился на публике с часами за 41 миллион рублей
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, появился на публике с эксклюзивными часами. Соответствующую фотографию опубликовала в своём блоге сестра Кадырова, Табарик.
На снимке Адам позирует в модели Epic SF24 от американской ювелирной компании Jacob & Co. Бренд изготовил часы из 18-каратного белого золота и инкрустировал корпус 104 бриллиантами. Специалисты защитили часовой механизм сапфировым стеклом. Стоимость аксессуара превышает 496 тысяч долларов, что эквивалентно 41 миллиону рублей.
Jacob & Co выпустила серию Epic SF24 ограниченным тиражом. Компания произвела всего 18 экземпляров этой модели. На текущий момент бутики уже распродали все существующие экземпляры.
