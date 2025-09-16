Кадыров раскрыл, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца
Кадыров обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца по кличке Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров вернул своего жеребца, похищенного в Чехии, через переговоры со спецслужбами Украины. Однако в итоге он им так и не заплатил. Об этом Кадыров рассказал в интервью РИА Новости.
В марте 2023 года стало известно о краже жеребца главы Чечни по кличке Зазу. Тот был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии по антироссийским санкциям. Уже к маю коня удалось вернуть — за 18 тысяч долларов.
Кадыров пояснил, что договориться с СБУ оказалось просто. Его представители пообещали им оплату наличными. Но, когда украинцы выполнили свою часть «соглашения» и отдали коня, денег просто не получили.
«Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги. (...) Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко», — заявил он агентству.По словам главы Чечни, сейчас жеребец находится в отличной форме и является отцом прекрасного потомства.
«КСК «Ахмат» также скупает его жеребцов со всего мира, которых европейцы успели произвести и продать за те годы, что он был у них в настоящем плену», — добавил Кадыров.Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.
Ее обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в ведении так называемой «агрессивной войны».