Кадыров раскрыл, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца

16 сентября 2025, 07:17

Кадыров обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца по кличке Зазу

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95» @RKadyrov_95)

Глава Чечни Рамзан Кадыров вернул своего жеребца, похищенного в Чехии, через переговоры со спецслужбами Украины. Однако в итоге он им так и не заплатил. Об этом Кадыров рассказал в интервью РИА Новости.





В марте 2023 года стало известно о краже жеребца главы Чечни по кличке Зазу. Тот был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии по антироссийским санкциям. Уже к маю коня удалось вернуть — за 18 тысяч долларов.





«Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги. (...) Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко», — заявил он агентству.

«КСК «Ахмат» также скупает его жеребцов со всего мира, которых европейцы успели произвести и продать за те годы, что он был у них в настоящем плену», — добавил Кадыров.