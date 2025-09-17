Кадыров объяснил эволюцию своего стиля управления: от жесткости к стабильности
Кадыров заявил, что жесткие меры были необходимы в период борьбы с терроризмом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости подробно объяснил причины своего жесткого стиля управления в прошлом и отметил, что в современных условиях, после полной победы над терроризмом и налаживания стабильной работы всех систем, необходимость в таких мерах отпала.
«Да, я был жестким и принципиальным в отношении терроризма, и тех, кто не выполнял свои обязанности, не оправдывал надежду простых граждан. И я не стыжусь этого. Тогда это было нужно», — заявил глава региона.Глава Чечни также обратил внимание на кадровую политику в республике, где на ключевых должностях работают проверенные и лояльные специалисты, включая его родственников. По данным источников, более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в структурах власти Чечни, что, по мнению экспертов, обеспечивает стабильность и контроль.
«Сейчас, когда система налажена, когда мы полностью победили терроризм, наладили мирную жизнь и занимаемся улучшением, развитием и планами на будущее, некоторые западные марионетки, которые раньше упрекали меня в чрезмерной жёсткости, сейчас тиражируют слухи, что я болен, не провожу совещания. На самом деле у нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять», — пояснил Кадыров.При этом Кадыров остается ключевым союзником Владимира Путина и активно поддерживает внешнюю политику России, включая специальную военную операцию на Украине.