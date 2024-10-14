Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где встретился с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, они обсудили социально-экономическое сотрудничество и возможности дальнейшего взаимодействия.
«В ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством, принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Я передал наилучшие пожелания руководству КСА и выразил уверенность в том, что все наши совместные усилия будут способствовать общему процветанию», — написал он.Кадыров также добавил, что ему удалось посетить постпредство Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, которое «играет важную роль в поддержании диалога между Россией и мусульманским миром».
Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал действующую миграционную политику в России. Он назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных». Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.
Читайте также:
Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном
Данил Пономарев