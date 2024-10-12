Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном

Фото: МЧС России
Всех, кто виновен во взрыве на газовой АЗС в Грозном, привлекут к ответственности по закону. Об этом сообщил 12 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Ситуация находится под моим личным контролем. <…> Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров.
Также глава Чечни отметил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По официальным данным властей, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Погибли двое детей и двое взрослых.
«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними!» — добавил Рамзан Кадыров
Взрыв на АЗС в Чечне в субботу 12 октября прогремел в Байсангуровском районе города Грозного. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — нарушение правил безопасности при оказании услуг.
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Лия Мурадьян