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Кадыров сделал заявление по взрыву на АЗС в Грозном

Кадыров: всех виновных во взрыве на АЗС в Грозном привлекут к ответственности
12 октября 2024, 19:41
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Всех, кто виновен во взрыве на газовой АЗС в Грозном, привлекут к ответственности по закону. Об этом сообщил 12 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Ситуация находится под моим личным контролем. <…> Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По официальным данным властей, на АЗС взорвалась цистерна с газом. Погибли двое детей и двое взрослых.


«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними!» — добавил Рамзан Кадыров

Взрыв на АЗС в Чечне в субботу 12 октября прогремел в Байсангуровском районе города Грозного. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 238 УК — нарушение правил безопасности при оказании услуг.

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#грозный
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами находятся люди
Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована в Москве
12 октября 2024, 20:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двое рабочих оказались под завалами после обрушения котлована новостройки в Москве. Об этом экстренные службы сообщили в беседе с РИА Новости.
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#рабочие
#пострадавший
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Дагестан предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Меликов: Дагестан готов помочь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дагестан готов оказать всю необходимую помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Меликов.
Он от имени всего дагестанского народа выразил глубокие соболезнования семьям погибших при взрыве, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

После он заявил о готовности руководства республики оказать требуемую помощь.

Ранее МЧС России сообщало, что в Грозном на одной из автозаправочных станций взорвалась цистерна с газом, после чего вспыхнул пожар. По последним сведениям, погибли четыре человека, в числе которых двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров взял данное дело под личный контроль и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.

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#пожар
#взрыв
#азс
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Блогеру Мише Литвину грозит 15 суток за хулиганство
Блогер Литвин и рэпер Баста подрались на стадионе на футбольном матче
12 октября 2024, 18:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Блогера Михаила Литвина задержали за нападение на футбольного болельщика. Это произошло во время матча Медиалиги, в котором его команда Lit Energy играла с футболистами СКА из Ростова-на-Дону.
Со стадиона блогера вывели сразу, сообщает телеграм-канал Mash. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ после конфликта с 44-летним фанатом ростовчан Сергеем Плыниным. Последний также доставлен в отдел полиции. Он позволял себе в адрес Миши кричалку, которая ставила под сомнение сексуальную ориентацию блогера, за что получил по лицу.

То, что известного авто-блогера быстро эвакуировали со стадиона, пусть и в отдел полиции, возможно, уберегло его от серьёзных неприятностей. Дело в том, что Плынин, которого он ударил, носит прозвище Маугли и известен как один из лидеров легендарной околофутбольной группировки болельщиков ЦСКА «Ярославка». Он до сих пор считается одним из самых крутых и жёстких бойцов среди фанатов, несмотря на возраст.

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Причину взрыва на АЗС в Грозном назвали правоохранительные органы
ТАСС: взрыв на АЗС в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности
12 октября 2024, 18:59

Фото: МЧС России

Предварительной причиной взрыва на заправке в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщили оперативные службы вечером 12 октября.
«Была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — цитирует собственный источник ТАСС.

Уточняется, что речь идет об автогазозаправочной станции. Специалисты продолжают анализировать причины взрыва.

Взрыва на АЗС в Грозном 12 октября прогремел после 15:00. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявил Кадыров.

По данным МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Местный следком возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

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#мчс
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#грозный
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Владельцем АЗС в Грозном, где произошел взрыв, оказался местный бизнесмен
Shot: СК ищет владельца взорвавшейся АЗС в Грозном Салмана
12 октября 2024, 18:00

Фото: МЧС России

Владельцем заправки в Грозном, на которой произошел взрыв, является местный 48-летний предприниматель Салман М. Об этом сообщил канал Shot.
По данным источника, Салман руководит не только АЗС «Лидер» в Чечне, но и тремя медицинскими компаниями, а также является совладельцем коммунального предприятия. Кроме того, он занимает должность генерального директора риэлторской компании.

На месте взрыва в чеченской столице продолжают работать следователи. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Салмана.

Взрыв на АЗС в Грозном 12 октября унес жизни четырех человек, среди которых двое детей. Как сообщает республиканское МЧС, за заправке взорвалась цистерна с газом.

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#чечня
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Mash: На взорвавшейся АЗС в Грозном ранее были выявлены грубые нарушения
12 октября 2024, 17:10

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

На АЗС «Лидер» в Грозном, где в результате взрыва погибли четыре человека, включая двоих детей, последняя проверка на предмет соблюдения правил безопасности проводилась три года назад. Тогда инспекторы выявили девять серьёзных нарушений.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В частности, автомобильные сливоналивные станции не отвечали требования промышленной безопасности. Кроме того, в топливных насосах не были установлены средства автоматического контроля загазованности, а также отсутствовали датчики загазованности. И это только малая часть перечня нарушений.

Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Автоцистерну и легковой автомобиль взрывной волной отбросило во двор соседнего дома. Машину смяло в лепёшку, а резервуар чудом не влетел в первый этаж — цистерна приземлилась в нескольких метрах от квартир.

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#азс
#автомобиль
#взрыв
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#грозный
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Четыре человека, включая двоих детей, погибли при взрыве на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 16:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что взрыв прогремел на АЗС в одном из районов чеченской столицы. Взорвавшаяся цистерна отлетела на несколько километров, задев край жилого дома, находящегося неподалёку. После этого на станции вспыхнул крупный пожар.

В результате происшествия по последним данным погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщается, их отбросило взрывной волной. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Также пока не известно, являлись ли они членами одной семьи.

Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда на ней зафиксировали девять нарушений, которые, по всей видимости, не были вовремя исправлены.

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#пожар
#происшествия
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Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара
12 октября 2024, 16:13

Фото: istockphoto/ipopba

Жительница Санкт-Петербурга порезала свою спящую маленькую дочь. Причиной стал приснившийся ей кошмар.
Инцидент произошёл в квартире на Петергофском шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Около часа ночи женщина проснулась в паническом состоянии, которое вызвал у неё приснившийся кошмар. Во сне ей привиделось, что её саму и детей кто-то хочет убить. Она схватила подвернувшийся нож и порезала шею спящей малолетней дочери.

Ребёнка спас отец, который остановил супругу, отобрал у неё нож, после чего вызвал полицию и врачей. Девочке оказали помощь на месте. Рана, к счастью, оказалась неглубокой. Женщину сначала доставили в отдел полиции, а уже оттуда вызвали спецбригаду, которая отвезла её в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
В Грозном прогремел взрыв на АЗС, вспыхнул пожар
12 октября 2024, 16:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.



В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на АЗС.

В оперативных службах отметили, что есть пострадавшие, также повреждения получили несколько автомобилей.

По последним данным на 16:15 мск во время взрыва погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей.

Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда Ростехнадзор обнаружил девять нарушений. В их числе, как сообщает Telegram-канал SHOT, отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Также были зафиксированы неполадки в работе сливоналивных устройств.

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#мчс
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#взрыв
#азс
#возгорание
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