Фото: сайт Кремля
Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По данным Минобороны за 11 мая, подразделения группировки войск «Север» освободили несколько населенных пунктов, включая Огурцово. Кадыров отметил совместные действия чеченских воинов с российскими военными в ходе штурма, в результате которых удалось добиться отступления ВСУ из села.
Он также упомянул о двух украинских солдатах, которые явились добровольно и сообщили, что попали в украинскую армию не по своему желанию.
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