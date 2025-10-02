Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко высказался в адрес депутата Госдумы и генерала в отставке Владимира Шаманова, заявив, что тот должен предстать перед трибуналом за действия, совершённые в прошлом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Поводом стало недовольство Шаманова инициативой по переименованию казачьих станиц в Чечне, в частности Шелковской и Наурской. В ответ на его критику Кадыров обвинил генерала в жестоком отношении к чеченскому народу в годы военных кампаний.
По словам главы региона, Шаманов «был самым беспощадным к чеченцам командиром», а также, как утверждает Кадыров, участвовал в массовых расправах над мирными мужчинами.
Он подчеркнул, что действия, за которые, по его мнению, Шаманов до сих пор не понёс ответственности, «обойдутся ему боком и вернутся к нему самому».
