Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

02 октября 2025, 18:21

Кадыров обвинил депутата Шаманова в жестокости и потребовал наказания

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости / Михаил Синицын)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко высказался в адрес депутата Госдумы и генерала в отставке Владимира Шаманова, заявив, что тот должен предстать перед трибуналом за действия, совершённые в прошлом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».