Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Кадыров обвинил депутата Шаманова в жестокости и потребовал наказания
Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости / Михаил Синицын)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко высказался в адрес депутата Госдумы и генерала в отставке Владимира Шаманова, заявив, что тот должен предстать перед трибуналом за действия, совершённые в прошлом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Поводом стало недовольство Шаманова инициативой по переименованию казачьих станиц в Чечне, в частности Шелковской и Наурской. В ответ на его критику Кадыров обвинил генерала в жестоком отношении к чеченскому народу в годы военных кампаний.

По словам главы региона, Шаманов «был самым беспощадным к чеченцам командиром», а также, как утверждает Кадыров, участвовал в массовых расправах над мирными мужчинами.

Он подчеркнул, что действия, за которые, по его мнению, Шаманов до сих пор не понёс ответственности, «обойдутся ему боком и вернутся к нему самому».

Софья Метелева

