Путин принял решение баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным.
Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года.Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.
Напомним, абсолютное большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия российского лидера среди населения составил 78,5%.
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Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года.Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.
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Элина Позднякова