Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти
Кадыров заявил, что отсутствие на совещаниях не означает его смерть
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил недоброжелателям, что непосещение им совещаний не означает его смерть. Соответствующее видеообращение появилось в его Telegram-канале.
«Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — заявил Кадыров.Глава республики подчеркнул, что сохраняет полный контроль над ситуацией и продолжает работу в дистанционном формате. Он также добавил, что не намерен сворачивать с намеченного пути развития региона.
«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи, — мы живы <…> Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути», — заключил глава Чечни.Напомним, в последние месяцы в социальных сетях распространяется информация об ухудшении состояния его здоровья. В конце мая Кадыров заявил, что она не соответствует действительности, назвав это «распусканием пустых слухов».