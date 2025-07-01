Сын главы Чечни обратился к Путину и разместил их совместный снимок
Адам Кадыров обратился к Владимиру Путину и опубликовал их совместное фото
17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину и разместил на своей странице в Instagram* их совместное фото.
Адам Кадыров подписал снимок с выражением благодарности за всё, что делает Владимир Путин для людей, проживающих на территории Чечни. Он дал обещание, что чеченские народы не подведут президента.
«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — заявил сын Рамзана Кадырова.На фотографии, опубликованной Адамом, молодой человек пожимает руку Владимиру Путину.
Ранее собщалось, что Кадыров-младший женился. На праздник были приглашены многие представители российской власти: губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ