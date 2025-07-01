Сын главы Чечни обратился к Путину и разместил их совместный снимок

01 июля 2025, 11:09

Адам Кадыров обратился к Владимиру Путину и опубликовал их совместное фото

Владимир Путин и Адам Кадыров (фото: ВКонтакте / ramzan)

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину и разместил на своей странице в Instagram* их совместное фото.





Адам Кадыров подписал снимок с выражением благодарности за всё, что делает Владимир Путин для людей, проживающих на территории Чечни. Он дал обещание, что чеченские народы не подведут президента.

«Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — заявил сын Рамзана Кадырова.