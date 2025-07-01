На свадьбе сына Кадырова заметили еще одного высокопоставленного гостя
Стала известна личность еще одного высокопоставленного гостя на свадьбе сына главы Чеченской Республики Адама Кадырова. Как сообщает Telegram-канал «Жесть Казани», на торжестве в родовом селе Кадыровых присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.
При этом канал не раскрывает источники своей осведомленности. Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что на свадьбе присутствовали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Напомним, сын Рамзана Кадырова женился в часах за 550 млн рублей.
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