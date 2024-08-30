Кадыров раскрыл, что на самом деле у него со здоровьем

Фото: Сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможных проблемах со своим здоровьем, заверив, что находится в отличной физической форме. В пятницу во время прогулки Кадыров провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», где ответил на вопросы подписчиков, включая тему своего здоровья.
«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, кто говорят, что у меня что-то не то, не дождутся», — сказал Кадыров.Он также отметил, что слухи о его здоровье появляются как в моменты, когда он «чуть поправился», так и тогда, когда «чуть похудел».
«Надо опрос сделать, сколько килограмм надо весить, и столько надо держать килограмм,» — пошутил глава Чечни, подчеркнув, что слухи о его здоровье не имеют под собой оснований.Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что группа добровольцев, прошедших обучение на базе Российского университета спецназа, отправилась в зону специальной военной операции из аэропорта города Грозного.
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Елена Перлова