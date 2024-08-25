Кадыров: Бойцы «Ахмата» эвакуировали 51 срочника из курского села

Фото: сайт Кремля
Бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из села 51 военнослужащего срочной службы. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В своём телеграм-канале он написал, что с просьбой о помощи в эвакуации солдат-срочников к командиру полка Асламбеку Салиеву обратилось командование 14-го стрелкового батальона. Тогда бойцы «Ахмата» под руководством начальника штаба полка с позывным Эльбрус под огнём противника на трёх автомобилях прорвались в село, а затем в три захода вывезли оттуда всех военнослужащих.
С особым удовольствием глава Чечни сообщил, что среди спасённых солдат оказались два бойца, ранее числившихся пропавшими без вести. Рамзан Кадыров поблагодарил командование и воинов полка «Ахмат-Чечня» за хладнокровие и мужество, проявленное при эвакуации солдат срочной службы.
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Александр Бойцов