Стало известно о переправке добровольцев из Грозного в зону СВО

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что группа добровольцев, прошедших обучение на базе Российского университета спецназа, отправилась в зону специальной военной операции из аэропорта города Грозного.
По словам Кадырова, бойцов обучили всему необходимому, а также обеспечили их комплектами обмундирования и спецсредствами. Глава Чечни отметил, что солдат проводил председатель правительства региона Магомед Даудов.
Кадыров пожелал им удачи и поблагодарил за принятое решение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кадыров пожелал им удачи и поблагодарил за принятое решение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова