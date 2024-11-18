Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону СВО

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Чеченская Республика направила еще одну группу добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что добровольцы обладают всеми навыками и возможностями, необходимыми для эффективного выполнения оперативных боевых задач. По словам Кадырова, добровольцы отправились на фронт из международного аэропорта Грозного, названного в честь героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
29 октября БПЛА ВСУ атаковали Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров попросил чаще посылать чеченских добровольцев на СВО. По его словам, самолеты с добровольцами следует отправлять на фронт каждый день, а не раз в неделю, как сейчас.
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«По прибытии на место дислокации добровольцы вступят в легендарный спецназ "Ахмат" и приступят к полноценному несению службы», – написал глава Чечни
29 октября БПЛА ВСУ атаковали Российский университет спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. После этого Рамзан Кадыров попросил чаще посылать чеченских добровольцев на СВО. По его словам, самолеты с добровольцами следует отправлять на фронт каждый день, а не раз в неделю, как сейчас.
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Александр Климов