Кадыров пообещал за атаку в Гудермесе возмездие, которое «даже не снилось»

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция на атаку украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, пообещал, что в ближайшее время противников настигнет такое возмездие, какое им даже не снилось.
По его словам, чеченец всегда всё своё возвращает, поэтому удар беспилотника по зданию РУС в Гудермесе не останется без ответа. Кадыров объяснил, что университет является кузницей российских военных кадров, поэтому и подвергся атаке.
Ранее во вторник стало известно, что крыша пустующего здания на территории РУ в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника. Жертв и пострадавших нет, деятельность университета не приостанавливалась, все службы продолжили работу в штатном режиме.
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«Я сегодня дал поручение всем командирам на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Мы с нами шутить не позволим. Они нас укусили, мы уничтожим», — сказал глава Чечни журналистам.
Ранее во вторник стало известно, что крыша пустующего здания на территории РУ в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника. Жертв и пострадавших нет, деятельность университета не приостанавливалась, все службы продолжили работу в штатном режиме.
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Александр Бойцов