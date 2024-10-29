Кадыров пообещал за атаку в Гудермесе возмездие, которое «даже не снилось»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция на атаку украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, пообещал, что в ближайшее время противников настигнет такое возмездие, какое им даже не снилось.