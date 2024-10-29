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Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие

29 октября 2024, 18:37
Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Утром 29 октября украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Почему противник выбрал именно этот объект для атаки и как за это будет мстить глава региона Рамзан Кадыров, рассказывает «Радио 1».

Атака БПЛА на университет спецназа в Чечне


«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.



Он добавил, что деятельность университета останавливать не пришлось.

Почему ВСУ атаковали именно Российский университет спецназа


Сам Кадыров предположил, что объект был выбран для атаки, так как там готовятся военные кадры для участия в спецоперации. Украинские террористы «хотели таким образом напугать», считает глава Чечни.

Еще в конце августа Кадыров сообщал, что за время СВО Российский в учреждении подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе добровольцев.

Глава республики тогда рассказал, что военных там обучают тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Обучают бойцов победители международных соревнований спецподразделений, а каждый выпускник получает современную, удобную и качественную экипировку.

При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин предположил, что атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области.

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Возмездие Кадырова


После атаки украинского дрона на Российский университет спецназа Кадыров приказал чеченским командирам больше не брать пленных в зоне проведения спецоперации.

«Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — заявил глава Чечни.

Он уточнил, что дал поручение всем командирам, находящимся в зоне СВО, не брать в плен украинских боевиков, а уничтожать их, а также удвоить свои усилия на передовой.

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что атака БПЛА ВСУ на территорию РУС в Гудермесе разбудила ненависть на Кавказе.

«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.

Как дрон долетел до Чечни


Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предположил, что беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря.

«Надо разбираться. Беспилотник мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

Какой беспилотник смог долететь до Чечни


По предварительным данным, ВСУ для атаки на РУС использовали дрон PD-2. Эту информацию не исключил и Картаполов.

Предполагается, что ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Беспилотник пролетел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель пока не удалось. Картаполов же отметил, что какие-либо выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА.

Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.

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Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне
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#статьи
Названа численность ДРГ, пытавшейся прорваться в Брянскую область
В ДРГ, пытавшейся прорваться в Брянскую область, было около 10 человек
29 октября 2024, 18:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся прорваться в Брянскую область, состояла примерно из 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Пешая ДРГ противника была своевременно обнаружена в Климовском районе в ходе ведения воздушной разведки пограничным управлением ФСБ России, Росгвардией и Министерства обороны России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что численность ДРГ составила порядка 10 человек. По группе диверсантов были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами Росгвардии.

После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области. Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FPV-дронами.

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#бпла
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Ганчев: власти Купянска стремительно покидают город из-за приближения ВС РФ
Ганчев: ВС РФ приближаются к Купянску в Харьковской области
29 октября 2024, 18:28

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ приближаются к городу Купянску в Харьковской области, выдавливая ВСУ на этом направлении. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что российским военным удалось занять выгодные позиции, что улучшило контроль над важными участками фронта. В настоящее время российские войска приближаются к Купянску. Это видят местные власти, которые стремительно покидают город.

Также Ганчев подчеркнул, что сотрудники военно-гражданской администрации отслеживают новости с фронта и поддерживают связь с военными, находящимися на Купянском направлении. Там сейчас идёт упорная работа, но в Харьковской области ждут освобождения Купянска, и бойцы делают все возможное, чтобы как можно быстрее взять его под контроль.

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Кадыров призвал чеченцев отправиться на СВО после атаки на университет спецназа
29 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/Myvector

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистами призвал чеченцев подходящего возраста отправиться в зону СВО в качестве добровольцев после атаки БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить», — заявил Кадыров.

Он добавил, что из Чечни самолеты с добровольцами должны направляться в зону проведения спецоперации ежедневно, а не раз в неделю.

Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

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#самолёты
#беспилотник
#дрон
#бпла
#государство
#всу
#кадыров
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«Он бесконечно боится Владимира Зеленского»: Бутусов* поведал о мыслях Сырского
Украинский журналист Бутусов* раскрыл, как Сырский относится к Зеленскому
29 октября 2024, 17:58

Фото: iStock/ anmbph

Экс-советник министра обороны Украины и журналист Юрий Бутусов* заявил, что Главком ВСУ Александр Сырский боится президента Владимира Зеленского.
«Сырский очень сильно боится. Не врага и не ответственности. Он бесконечно боится Владимира Зеленского», — рассказывает в эфире своего канала украинский журналист.

По мнению Юрия Бутусова*, главнокомандующему Вооружённых сил Украины страшно докладывать президенту Зеленскому о плохих новостях с фронта, так как он переживает за сохранение своей должности.

«Боится, что его подвинут с кресла», — подчеркнул журналист.

Александра Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного, который был весьма популярен среди военных.

Украинские политические элиты нередко критикуют действующего главнокомандующего армией из-за провалов на фронте.

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#украина
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Росгвардия опубликовала видео уничтожения диверсантов ВСУ в Брянской области
29 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Спецназ Росгвардии принял участие в ликвидации диверсионной группы ВСУ на территории Брянской области. Пешую диверсионно-разведывательную группу противника удалось своевременно обнаружить при помощи воздушной разведки Пограничного управления ФСБ России, Росгвардии и Минобороны РФ.
Видео обнаружения и уничтожения диверсантов опубликовала Росгвардия в своём телеграм-канале. Группы иностранных наемников в пограничной зоне постоянно находились в объективе беспилотника, который и навел на них артиллерию, передав координаты.

После огневого поражения, нанесённого артиллеристами и расчётами автоматических гранатомётов Росгвардии и пограничников, противник понёс потери и отступил вглубь своей территории. Четверо наёмников были убиты, около десяти отступили на территорию Черниговской области.

Позже разведывательные БПЛА Росгвардии обнаружили остатки ДРГ в ангаре и лесном массиве. По ним были нанесены удары артиллерией и FVP-дронами.






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#росгвардия
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#дрг
#брянская область
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На Украине за поджог релейного шкафа задержан несовершеннолетний
СБУ задержала подростка за поджог релейного шкафа в Харьковской области
29 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Kevin Walker

Служба безопасности Украины подозревает несовершеннолетнего парня в поджоге двух релейных шкафов железнодорожного сообщения. Преступления были совершены в августе и сентябре, на железнодорожном перегоне Лозовая – Близнюки. Подозреваемому 17 лет, проживает в Лозовском районе.
СБУ сообщает, что подросток готовился к следующему поджогу, однако был задержан.

Есть основания полагать, что эти действия были диверсией в условиях военного положения.

Похожие подростковые преступления были совершены в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В обоих случаях производилась диверсия на железнодорожных путях.

При расследовании в Санкт-Петербурге было выяснено, что молодым людям приходили сообщения от некоего куратора, который давал поручения, обещая более 100 тыс. рублей за их выполнение.

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#диверсия
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Льготы для контрактников: что положено участникам СВО
29 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Kevin Walker

21 октября стало известно, что теперь российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Кроме того, появляются все новые льготы для участников СВО и увеличиваются выплаты.
14 октября сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.

Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.

При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Приходит она в течение 10 дней с момента подписания контракта.

Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также есть дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей за выполнение боевых задач.

Не забывает государство и о семьях российских военных. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.

Взрослые дети участников СВО могут поступать в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих имеют право поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#государство
#сво
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Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки беспилотника
Кадыров приказал не брать в плен бойцов ВСУ после атаки беспилотника по Чечне
29 октября 2024, 15:55

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал чеченским командирам в зоне проведения спецоперации не брать в плен бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

Ранее Telegram-канал Mash выдвинул предположение о том, какого типа беспилотник мог ударить по Чечне, за какое время он преодолел расстояние в более 1000 километров, а также, откуда он был запущен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рамзан кадыров
#сво
#беспилотник
#атака
#чечня
#всу
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Стало известно, откуда запустили беспилотник, ударивший по Чечне
Картаполов: дрон на Чечню могли запустить с Украины по нейтральным водам
29 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

Беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
«Надо разбираться. Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА. Картаполов также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ВСУ использовали для атаки беспилотник PD-2.

Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров. По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.

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#зеленский
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