Атака БПЛА на Чечню: что Кадыров призвал делать с ВСУ, откуда летел дрон и каким будет возмездие

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Утром 29 октября украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Почему противник выбрал именно этот объект для атаки и как за это будет мстить глава региона Рамзан Кадыров, рассказывает «Радио 1».
Атака БПЛА на университет спецназа в Чечне
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что деятельность университета останавливать не пришлось.
Почему ВСУ атаковали именно Российский университет спецназа
Сам Кадыров предположил, что объект был выбран для атаки, так как там готовятся военные кадры для участия в спецоперации. Украинские террористы «хотели таким образом напугать», считает глава Чечни.
Еще в конце августа Кадыров сообщал, что за время СВО Российский в учреждении подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе добровольцев.
Глава республики тогда рассказал, что военных там обучают тактике, ведению боя в современных условиях, владению всеми типами стрелкового оружия и оказанию первой медицинской помощи. Обучают бойцов победители международных соревнований спецподразделений, а каждый выпускник получает современную, удобную и качественную экипировку.
При этом депутат Госдумы Юрий Швыткин предположил, что атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области.
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Возмездие Кадырова
После атаки украинского дрона на Российский университет спецназа Кадыров приказал чеченским командирам больше не брать пленных в зоне проведения спецоперации.
«Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — заявил глава Чечни.
Он уточнил, что дал поручение всем командирам, находящимся в зоне СВО, не брать в плен украинских боевиков, а уничтожать их, а также удвоить свои усилия на передовой.
При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что атака БПЛА ВСУ на территорию РУС в Гудермесе разбудила ненависть на Кавказе.
«Поэтому собирать плоды этого хамства им еще придется», — высказался Карасин.
Как дрон долетел до Чечни
Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов предположил, что беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря.
«Надо разбираться. Беспилотник мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.
Какой беспилотник смог долететь до Чечни
По предварительным данным, ВСУ для атаки на РУС использовали дрон PD-2. Эту информацию не исключил и Картаполов.
Предполагается, что ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Беспилотник пролетел 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель пока не удалось. Картаполов же отметил, что какие-либо выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА.
Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров.
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Элина Позднякова