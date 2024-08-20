Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин отклонил идею встретиться с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во время официального визита в Азербайджан.
Еще до прибытия в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым. Как оказалось бизнесмен тоже должен был находиться в Баку в то же время, что и глава РФ, сообщает Baza. Российский лидер отказался, по какой причине – сообщается.
Путин пробыл в Азербайджане два дня с официальным визитом. Главы двух государств договорились о сотрудничестве в промышленности, экономике и других сферах. Также президент РФ сообщил о начале совместного с Баку строительства нефтяных танкеров.
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