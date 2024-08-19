Россия и Азербайджан начинают производить нефтяные танкеры

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Россия и Азербайджан начнут совместное производство нефтяных танкеров. Об этом сообщил Владимир Путин после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
«Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для транспортировки нефтепродуктов», – цитирует президента России РИА Новости.
Владимир Путин также добавил, что российские компании, такие как «Лукойл» и «КамАЗ», успешно работают на рынке Азербайджана. В частности «КамАЗ» организовал сборочное производство, а российский «Трансмашхолдинг» подписал контракт на поставку вагонов для Бакинского метрополитена.
Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане 19 августа. Главы государств обсуждают совместное сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.
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Лия Мурадьян