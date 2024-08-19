Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Россия и Азербайджан начинают производить нефтяные танкеры

Россия и Азербайджан начинают производить нефтяные танкеры

Путин сообщил о строительстве нефтетанкеров совместно с Азербайджаном
19 августа 2024, 17:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия и Азербайджан начнут совместное производство нефтяных танкеров. Об этом сообщил Владимир Путин после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
«Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для транспортировки нефтепродуктов», – цитирует президента России РИА Новости.

Владимир Путин также добавил, что российские компании, такие как «Лукойл» и «КамАЗ», успешно работают на рынке Азербайджана. В частности «КамАЗ» организовал сборочное производство, а российский «Трансмашхолдинг» подписал контракт на поставку вагонов для Бакинского метрополитена.



Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане 19 августа. Главы государств обсуждают совместное сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

Читайте также:

По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран

Россияне высказали своё мнение о профориентации

Россияне оценили работу Путина
#россия
#завод
#владимир путин
#производство
#море
#сотрудничество
#мнение
#компании
#контракт
#новости
#переговоры
ВСУ обстреляли остановку в Донецке – погибла беременная девушка
Беременная девушка погибла во время обстрела ВСУ остановки в Донецке
19 августа 2024, 17:24

Фото: Минтранс МО

Погибла беременная девушка и еще 10 человек пострадали в результате артиллерийского обстрела ВСУ автобусной остановки в Петровском районе Донецка. Погибшей девушке было 24 года, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Среди пострадавших от обстрела также есть дети. Две девочки 2007 и 2008 годов рождения сейчас на амбулаторном лечении. Также украинская артиллерия повредила автобус у остановки.
«Противник выпустил около десяти боеприпасов калибром 155 мм, совершив четыре вооруженных атаки», – сообщает Пушилин.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. Штурмовые групп ВСУ остановили в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.

Читайте также:

Жители Украины больше не верят в возвращение Крыма и Донбасса

Украина начала принудительную эвакуацию детей из Красноармейского района в ДНР

Российские морпехи в Курской области взяли в плен иностранных наемников
#автобус
#дети
#военные
#жители
#всу
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: «На воре шапка сгорела»
Лавров оценил реакцию Запада на атаку со стороны боевиков ВСУ под Курском
19 августа 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так главный дипломат РФ прокомментировал подходы стран Запада к нападению киевского режима на приграничье в Курской области.
«На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от «мы здесь не причем», «нас никто не спрашивал» в последующем перешла во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне — прим. ред.) ослушался». Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США», — сказал глава МИД РФ.

Лавров заключил, что на сегодняшний день никто не сомневается, что именно США стоят за терактами на нитках «Северного потока», оставившими европейцев без дешевого топлива России.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа.

Читайте также:

МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии

Россия и Азербайджан начинают производить нефтяные танкеры

В США назвали потери ВСУ в Курской области
#россия
#мид
#мид рф
#сергей лавров
#новости
#курская область
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии
19 августа 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Персональные санкции против британских консалтинговых агентств, а также аналитических центров и прочих недружественных к РФ структур Соединенного Королевства ввела Россия, сообщает МИД РФ. Там отметили, что британские руководители продолжают идти агрессивным антироссийским курсом.
«Через общедоступные СМИ и в сети интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — говорится в сообщении.

Страны коллективного Запада начали в отношении РФ санкционную политику на фоне начала российской спецоперации в Донбассе. Как отмечали эксперты, недружественные к России государства такими действиями больше вредят себе и своим гражданам, нежели российской стороне.

Читайте также:

Член ОП Данюк потребовал жёсткого ответа на приезд журналистов WP в Суджу

По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран
#россия
#мид
#мид рф
#великобритания
#санкции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Член ОП Данюк потребовал жёсткого ответа на приезд журналистов WP в Суджу
19 августа 2024, 16:13

Фото: iStock/microgen

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что приезд журналистов американской газеты The Washington Post в Суджу является наглым и вопиющим фактом, который требует жёсткого ответа со стороны России.
«Washington Post — это рупор либеральной части в целом мировой ультралиберальной повестки, поэтому изначально все их материалы заточены под целенаправленное манипулирование общественным мнением в угоду тех, кто стоит за этим изданием. Это наглый, вопиющий факт, на который нужно жёстко отвечать, вызывать посла США, возбуждать уголовные дела в отношении этой прессы, это абсолютно неприемлемо», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

А американское издание The Hill назвало атаку на Курскую область со стороны ВСУ грубешей ошибкой Зеленского. Как пишет argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, американские журналист считают, что такой шаг никак не повлияет на исход этого конфликта.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.

Читайте также:

В США назвали потери ВСУ в Курской области

Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области

Российские морпехи в Курской области взяли в плен иностранных наёмников
#сша
#военные
#журналист
#новости
#всу
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран
Путин подписал указ о поддержке иностранцев, выбравших духовные ценности России
19 августа 2024, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.
Согласно документу, у разделяющих позицию России иностранцев есть право
подать заявление на временное проживание без учета квоты и без документов, подтверждающих владение русским и знание истории России.

Также говорится, что жители других государств могут переехать в Россию по мотивам неприязни политики страны, где они проживают.

Правительство установит перечень государств, которые продвигают деструктивную неолиберальную идеологию, сообщается в документе, опубликованном РИА Новости 19 августа.

Граждане неолиберальных стран, после проверки, смогут получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Указ должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.

Читайте также:

У каждого четвертого в России есть финансовая подушка безопасности

Россияне высказали своё мнение о профориентации

Россияне оценили работу Путина
#правительство
#указ
#страны
#мнение
#жители
#заявление
#право
#новости
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цеков усомнился в намерениях Польши сбивать ракеты России над Украиной
19 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/tane-mahuta

Сенатор Сергей Цеков высказал мнение о том, что все обещания и намерения Польши сбивать ракеты России над Украиной не осуществляться.
«Глава МИД Польши Сикорский может рассматривать всё что угодно, это человек, который способен на различные неблагоразумные решения, но хорошо, что он не является главой польского государства. Я думаю, что не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Цеков.

Тем временем на самом фронте у ВСУ наблюдается кризис, о чём активно пишут западные издания.

«ВСУ оказались в затруднительном положении на границе с Курской областью, столкнувшись с нехваткой войск и растянутой линией обороны. Украинским военным не удалось собрать достаточный резерв для ротации, что вынудило их укрепить фронт тем, что имелось под рукой. Ситуация становится всё более критичной для украинских войск», — приводит «Царьград» сообщение The Guardian.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.

Читайте также:

В США назвали потери ВСУ в Курской области

Киев получил от Берлина ещё один ЗРК и артиллерийские боеприпасы

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
#страны
#кризис
#польша
#нато
#всу
#россия
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали потери ВСУ в Курской области
Джонсон: боевики ВСУ потеряли одну треть контингента, отправленного под Курск
19 августа 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Olena_Z

Одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ, сообщил YouTube-каналу Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено», — прокомментировал силовик.

Джонсон дополнил, что отчаянные шаги киевского режима под Курском сравнимы с попыткой поставить в казино на кон деньги, которые откладывались на обучение детей, чтобы попытаться сорвать куш.

По мнению Джонсона, именно такую ставку сделала Украина и проиграла, потеряв все ресурсы, чтобы продолжать сражение.

Читайте также:

Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти

В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
#мир
#сша
#украина
#всу
#война
#сво
#курская область
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти
Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака
19 августа 2024, 15:08

Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом на портале «Смотрим.ру» написал глава движения Виктор Медведчук.
Медведчук отметил, что «Другая Украина» также требует открыть уголовное дело против главы офиса украинского президента Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других политических деятелей страны. По его словам, обращения связаны с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине и осуществляет геноцид граждан страны, что «уничтожает украинскую государственность и суверенитет».

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая этого года. Однако выборы президента в 2024 году отменили из-за действующего военного положения.

Читайте также:

В Британии заявили о нелегитимности Зеленского

Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского

Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной
#выборы
#уголовное украина
#власть
#обращения
#страны
#режим
#владимир зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»
МИД ФРГ: Берлин обменивается с Россией данными о подрыве газопровода СП
19 августа 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует ее о промежуточных результатах следствия. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер в рамках пресс-конференции.
«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств — прим. ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал он.

Ранее в МИД РФ сообщали, что российская сторона официально предъявила претензии Германии по расследованию теракта на нитках «Северного потока» и добивается диалога о выполнении ФРГ своих обязательств по борьбе с терроризмом.

Подрывы на «Северном потоке» произошли в сентябре 2022 года.

Читайте также:

Лавров призвал Германию ответить на все вопросы о подрывах «Северных потоков»

WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине

Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы
#россия
#северный поток
#расследование
#германия
#взрывы
#теракт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф