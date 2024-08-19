Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане

Фото: Сайт Кремля
В Азербайджане начались переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсуждают различные направления для совместной деятельности. Среди них промышленная кооперация, энергетика, транспорт, легкая промышленность, логистика.
Глава российского государства подчеркнул, что нынешний товарооборот пока не соответствует возможностям двух государств.
Алиев подметил, что страны совместно работают в гуманитарной сфере и многих других. Он уверен, что визит Путина принесет пользу для отношений Азербайджана и России.
Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди посетит в ближайшее время две страны. В одну из них Моди приедет впервые спустя 40 лет.
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Глава российского государства подчеркнул, что нынешний товарооборот пока не соответствует возможностям двух государств.
Алиев подметил, что страны совместно работают в гуманитарной сфере и многих других. Он уверен, что визит Путина принесет пользу для отношений Азербайджана и России.
Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди посетит в ближайшее время две страны. В одну из них Моди приедет впервые спустя 40 лет.
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Никита Кротов