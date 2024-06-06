Кадыров представил кадры успешной операции полка «Север – Ахмат» в зоне СВО

Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север – Ахмат» Минобороны России под руководством командира подразделения Зайнди Зингиева парализовали действия украинских беспилотников на Артёмовском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе наступательных операций и мастерски проведённой аэроразведки было выявлено скопление украинских военных, которые готовились совершить атаку на территорию России.
Однако российские войска действовали на опережение. С помощью артиллерии они поразили все огневые точки ВСУ и ударили по живой силе. Также был уничтожен украинский танк, а операторы БПЛА сбросили несколько снарядов в укрытия солдат ВСУ.
В результате этой операции, личный состав полка «Север – Ахмат» вернулся без потерь.
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Однако российские войска действовали на опережение. С помощью артиллерии они поразили все огневые точки ВСУ и ударили по живой силе. Также был уничтожен украинский танк, а операторы БПЛА сбросили несколько снарядов в укрытия солдат ВСУ.
В результате этой операции, личный состав полка «Север – Ахмат» вернулся без потерь.
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Анастасия Чинкова