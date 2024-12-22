Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ в Запорожье

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили очередную попытку перегруппировки ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что российские бойцы провели аэроразведку, выявили укрепления противника и зафиксировали его перемещение. По словам лидера Чечни, благодаря слаженным действиям военных батальона «Восток-Ахмат» удалось сорвать несколько попыток ВСУ провести перегруппировку живой силы.
Кадыров также поблагодарил солдат за службу и пожелал им «удачной охоты».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Кадыров также поблагодарил солдат за службу и пожелал им «удачной охоты».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова