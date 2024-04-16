Путин назначил нового посла России в Румынии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина. Кузьмин занимал этот пост с 2016 года. Также являлся послом по особым поручениям, возглавлял дипломатические представительства в Молдавии и Судане.
Напомним, 17 марта МИД Румынии вызвал посла Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на требование Европарламента вернуть Румынии золото, которое было передано Российской империи в 1916 — 1917 годах.
Назначенный Владимир Липаев родился работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей.
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Напомним, 17 марта МИД Румынии вызвал посла Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на требование Европарламента вернуть Румынии золото, которое было передано Российской империи в 1916 — 1917 годах.
Назначенный Владимир Липаев родился работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей.
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Екатерина Коршунова