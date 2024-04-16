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Путин назначил нового посла России в Румынии

Путин освободил Кузьмина от обязанностей российского посла в Румынии
16 апреля 2024, 12:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина. Кузьмин занимал этот пост с 2016 года. Также являлся послом по особым поручениям, возглавлял дипломатические представительства в Молдавии и Судане.

Напомним, 17 марта МИД Румынии вызвал посла Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на требование Европарламента вернуть Румынии золото, которое было передано Российской империи в 1916 — 1917 годах.



Назначенный Владимир Липаев родился работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей.

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В Кремле раскрыли планы Киева на олимпийское перемирие Макрона
Песков: Украина использует попытки перемирий для перегруппировки
16 апреля 2024, 12:45

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии и заявил, что это послужит шансом для перегруппировки сил ВСУ, пишет ТАСС.
Спикер Кремля пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение, уверен Песков.

Прежде идею Макрона также прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.

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Иран пообещал посольству дать доступ к россиянину с захваченного судна
Посольство: Иран обещал дать доступ к россиянину с задержанного судна Израиля
16 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/liorpt

Посольство РФ в Иране сообщило, что Тегеран предоставит доступ к россиянину, находящемуся на борту задержанного контейнеровоза MSC Aries, говорится в телеграм-канале посольства.
«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдет, сотрудники посольства лично посетят Т. С. Колчанова», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанное судно перемещено в иранский порт Бендер-Аббас. Находящемуся на борту россиянину разрешили связаться с супругой.

Напомним, иранский спецназ задержал контейнеровоз MSC Aries 13 апреля из-за информации о возможной связи судна с Израилем. В момент захвата на борту находились 25 членов экипажа, среди которых также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

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Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине
16 апреля 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).
Первым принципом он назвал приоритет в поддержании мира и стабильности, а также воздержание от поиска корыстной выгоды.

Второй принцип заключается в том, чтобы остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь.

Третий принцип Си Цзиньпина говорит о создании благоприятных условий для восстановления мира и воздержании от дальнейшего обострения напряжённости.

А заключительным принципом является уменьшение негативного давления на мировую экономику и воздержание от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек.

Также председатель КНР указал на необходимость проведения мирной конференции по конфликту, где будут в равной степени представлены Россия и Украина. Он добавил, что Китай готов сотрудничать с Германией по реализации данного проекта.

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#переговоры
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Иран пригрозил Израилю нанести ответный удар за несколько секунд
Замглавы МИД Багери: Иран ответит Израилю в течение нескольких секунд
16 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/ivanmollov

Иран ответит Израилю не через 12 дней, а спустя несколько секунд в случае нового удара. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аль Багери Кяни.
Он подчеркнул, что власти Израиля должны быть готовы к отсутствию отсрочки в двенадцать дней. Отсчёт до ответного удара теперь будет вестись в секундах.

Кяни отметил, что израильские власти совершили грубейшую ошибку, ударив по посольству Ирана в сирийском Дамаске. Этими действиями они дали право Тегерану наносить ответные удары, используя весь военный потенциал страны.

Ранее глава Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что любые действия против интересов страны приведут к «страшному удару». Тем самым он пригрозил Израилю на случай эскалации конфликта.

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#иран
#израиль
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#конфликт
#политика
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Reuters: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море
16 апреля 2024, 11:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что к переговорам стороны подтолкнула ООН. Турция выступала в качестве посредника. Киев согласился с тем, что 30 марта президент Турции, накануне региональных выборов в стране, объявит о заключении соглашения. Согласно тексту проекта соглашения, стороны должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море.

Уточняется, что Киев в последний момент вышел из переговоров, сорвав достигнутое соглашение в последний момент. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.

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В Кремле не планируют отставок губернаторов, пишет «Коммерсантъ»
«Ъ»: отставки губернаторов до инаугурации Путина не планируются
16 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/TomasSereda

Губернаторы, чей срок полномочий истекает с этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Также отмечается, что планов по их отставкам до инаугурации президента Владимира Путина, по предварительным данным, нет.

Подтвердить свои полномочия в сентябре этого года должны будут 19 губернаторов. Из них 16 будут избираться на прямых выборах, а ещё троих выберут путём голосования в парламенте.

По данным трёх источников издания, на переизбрания пойдут руководители регионов, с которыми после своей победы на выборах встретился президент, а также остальные губернаторы, чьи сроки полномочий уже истекают.

При этом и не исключаются замены глав регионов, что будет связано с формированием нового состава правительства. Однако это произойдёт не ранее дня инаугурации главы государства, 7 мая. Источники утверждают, что под повышение могут попасть губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Калининградской области Антон Алиханов и Тульской области Алексей Дюмин.

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#россия
#владимир путин
#губернаторы
#план
#политика
#кремль
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В США объяснили, почему не участвуют в отражении воздушных атак на Украину
16 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/Jon Rehg

В США изначально заявляли, что не будут участвовать в конфликте в боевой роли, пишет ТАСС.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, об этом сразу предупредил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что Вашингтон поставлял Киеву в том числе средства противовоздушной обороны. По его словам, у Штатов нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды нацбезопасности.

В ночь на воскресенье Иран нанёс удар по Израилю с применением БПЛА и ракет. ВС Штатов активно участвовали в перехвате иранских дронов и ракет. Применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, которые находятся на Ближнем Востоке.

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#украина
#сша
#россия
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Володин обвинил США в разжигании военных конфликтов для собственной выгоды
Володин: Штаты для спасения своей экономики разжигают новые военные конфликты
16 апреля 2024, 09:54

Фото: Сайт Кремля

США разжигают новые конфликты для спасения своей экономики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он написал в своём Telegram-канале. Он добавил, что речь идёт о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Володин так же привёл данные министерства финансов США, согласно которым дефицит бюджета страны в марте этого года составил $236 млрд.

Сейчас порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг — это тоже деньги других государств. Речь идет о $34,65 трлн госдолга.

За последние 4 года его величина по отношению к ВВП возросла с 107,2% до 131,5%. Такой госдолг означает, что Штаты не намерены его возвращать, считает Володин.

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#вячеслав володин
#сша
#долги
#россия
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В Крыму считают уловкой идею Макрона об олимпийском перемирии
16 апреля 2024, 09:03

Фото: сайт Кремля

В Крыму сочли уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а возможность дать время ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население.

Он подчеркнул, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину и показать Западу своим примером прекращение огня.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Как ранее предположил политолог, журналист Юрий Светов заявил, РФ не пойдет на перемирие с Украиной на время проведения Олимпийских игр.

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#эммануэль макрон
#олимпиада 2024
#россия
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