Кадыров заявил, что Маск не дарил ему Cybertruck, это была шутка

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck. Глава региона так пошутил, проинформировало агентство ТАСС.
«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал Рамзан Кадыров во время прямой линии.
Глава Чечни обратил внимание, что «следующая машина на подходе еще есть». Он подчеркнул, что на войне электропикапы Cybertruck не пригодятся. Рамзан Кадыров поделился, что такую машину отправили в зону проведения специальной военной операции и поставили пулемёт, но «тачка» оказалась непригодной для участия в боевых действиях. Он отметил, что «Патриот» лучше подходит для данных целей.
«Если мы Илона Маска чем-то обидели — просим извинений. Нам нравятся такие люди», — уточнил глава Чеченской республики.
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