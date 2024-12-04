Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru
Глава Чечни посетил место содержания пленных украинских военнослужащих в Грозном и пообщался с ними. Во время разговора он предложил одному из украинцев застрелиться, но тот отказался.
На «прямую линию» из места содержания пленных боевиков ВСУ, трансляцию которой вёл ЧГТРК «Грозный», Кадыров прибыл на БМП. Одному из них чеченский лидер предложил дать пистолет, чтобы тот застрелился и умер «как герой». Тот отказался, сказав, что хочет жить.
Когда тот снова отказался наложить на себя руки, Кадыров отметил, обращаясь к сопровождающим, что украинец «хочет убивать, а сам умирать не хочет.
По словам главы Чечни, на Украине уже заканчивается мужское население. Туда отправляют натовский сброд, наёмников со всего мира, но они тоже скоро закончатся.
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«Ты же вышел убивать, умирать», — сказал руководитель Чеченской Республики.
Когда тот снова отказался наложить на себя руки, Кадыров отметил, обращаясь к сопровождающим, что украинец «хочет убивать, а сам умирать не хочет.
По словам главы Чечни, на Украине уже заканчивается мужское население. Туда отправляют натовский сброд, наёмников со всего мира, но они тоже скоро закончатся.
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Александр Бойцов