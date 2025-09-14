Достижения.рф

Кадыров заявил, что у его 17-летнего сына Адама нет незаслуженных наград

Адам Кадыров и Владимир Путин (фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у его сына Адама Кадырова нет незаслуженных наград. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Кадырова, несмотря на молодой возраст, Адам обладает богатым опытом и знаниями, однако к нему предъявляются повышенные требования как к сыну. Все награды, которые получил 17-летний Адам за последние два года, а это около 30 медалей и почётных знаков, были вручены за конкретные достижения и заслуги, подчеркнул глава республики.

Рамзан Кадыров отметил, что успехи Адама не остаются незамеченными и признаны на официальном уровне, что подтверждает справедливость каждого из награждений.

Анастасия Чинкова

