Кадыров заявил, что у его 17-летнего сына Адама нет незаслуженных наград

14 сентября 2025, 12:15

Адам Кадыров и Владимир Путин (фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у его сына Адама Кадырова нет незаслуженных наград. Об этом сообщает РИА Новости.