В ХАМАС рассказали, когда отдадут пленных

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Руководство движения ХАМАС заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа.
Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.
Представитель ХАМАС также добавил, что движение было готово к прекращению огня, но, по его словам, из-за позиции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры по данному вопросу зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
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«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключёнными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но у нас есть ещё много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — заявил Шанаа.
Представитель ХАМАС также добавил, что движение было готово к прекращению огня, но, по его словам, из-за позиции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговоры по данному вопросу зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
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Елена Перлова