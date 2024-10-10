Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ в Ливане

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Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада.
По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».
Он добавил, что израильская армия вряд ли прекратит вторжение после достигнутых ею успехов несмотря на то, что западные политические элиты этого хотят. Упоминается некий согласованный политический план, однако, похоже, что у ЦАХАЛа свои планы.
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Он добавил, что израильская армия вряд ли прекратит вторжение после достигнутых ею успехов несмотря на то, что западные политические элиты этого хотят. Упоминается некий согласованный политический план, однако, похоже, что у ЦАХАЛа свои планы.
«Две недели назад израильтяне говорили об ограниченном наземном вторжении на пару недель, но эти две недели, похоже, растягиваются», — резюмировал собеседник издания.Операция ЦАХАЛ «Железные мечи» продолжается с 7 октября 2023 года. Тогда боевики палестинской группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля.
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Никита Кротов