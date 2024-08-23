«Как можно быстрее»: в Финляндии предложили неожиданный план по РФ

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Финляндской республике необходим новый дружественный договор с РФ, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию», — гласит публикация геополитического эксперта.Ранее сообщалось, что финская сторона ведет переговоры с несколькими натовскими государствами о размещении войск на своей территории. Страны, с которыми ведется диалог, не называются.
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