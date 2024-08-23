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Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет впутать турецкую сторону в конфликт при помощи давления на Украинскую православную церковь, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Турецкой православной церкви Сельчука Эренерола.
«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — сказал собеседник агентства.Он резюмировал, что заявление бывшего украинского президента можно считать преступлением против территориальной целостности Турции на международной арене.
Ранее сообщалось, что в украинском парламенте приняли закон, позволяющий запретить в республике УПЦ, которую официально признала Анкара.
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