«Как можно скорее»: Макрон хочет поговорить с Путиным
Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие недели. Его слова передает телеканал France 2.
Макрон подчеркнул, что Европе необходимо выстраивать диалог с Россией, однако это не отменяет краткосрочной цели по поддержке Украины. По его словам, сейчас идет подготовка к контакту, который должен состояться в обозримом будущем.
«В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — сказал французский лидер.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил готовность Путина к диалогу с Макроном, отметив, что Москва ожидает обмена мнениями, а не одностороннего изложения претензий.