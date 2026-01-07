«Как можно скорее»: Макрон хочет поговорить с Путиным

07 января 2026, 08:05

Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие недели

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие недели. Его слова передает телеканал France 2.





Макрон подчеркнул, что Европе необходимо выстраивать диалог с Россией, однако это не отменяет краткосрочной цели по поддержке Украины. По его словам, сейчас идет подготовка к контакту, который должен состояться в обозримом будущем.

«В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — сказал французский лидер.