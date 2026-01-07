США потребовали от Венесуэлы «выгнать» из страны Россию и Китай

07 января 2026, 06:29

ABC News: США потртебовали от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с РФ и КНР

Фото: iStock/Saulo Angelo

США выдвинули новым властям Венесуэлы жёсткие условия для получения разрешения на увеличение нефтедобычи. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.





Отмечается, что Вашингтон требует от Каракаса полностью разорвать экономические связи с несколькими странами, включая РФ.





«Администрация Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти. (...) Боливарианская Республика должна будет выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу», — говорится в материале.