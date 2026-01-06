Медведев поздравил с Рождеством Христовым и сделал предупреждение Западу
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсети X поздравление с Рождеством Христовым, сопроводив его предупреждением для врагов России.
На своей официальной странице политик разместил стилизованную открытку с видом на Храм Христа Спасителя и надписью на двух языках: «С Рождеством Христовым, Русский мир!» и «Don't play games with Russia» (Не играй в игры с Россией).
Чёрно-белое изображение в нуарных тонах с ярким красным шрифтом напрямую отсылает к визуальной стилистике постов Госдепартамента США.
В комментариях пользователи подметили, что публикация Медведева стала «ответом» на похожее сообщение американского внешнеполитического ведомства. 3 января Госдепартамент США в своем официальном аккаунте соцсети X призвал другие страны «не играть» с американским лидером Дональдом Трампом, называя его «человеком действия». Пост сопровождался черно-белой фотографией Трампа и его госсекретаря Марко Рубио.
Ранее президент США заявил, что считает себя «королём», поскольку продал более тысячи самолётов Boeing.