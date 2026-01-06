Медведев поздравил с Рождеством Христовым и сделал предупреждение Западу

06 января 2026, 23:19

Медведев в поздравлении с Рождеством Христовым призвал врагов не играть с Россией

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выложил в соцсети X поздравление с Рождеством Христовым, сопроводив его предупреждением для врагов России.