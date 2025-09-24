«Как обиженная баба»: Политолог объяснил двойную игру Трампа в отношении России

24 сентября 2025, 12:14

Политолог Перенджиев прокомментировал мотивы критики Трампа в адрес России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал заявления Дональда Трампа в адрес России. По мнению политолога, американский лидер критикует Москву, когда события развиваются не по его сценарию.





В беседе с «NEWS.ru» Перенджиев заявил, что расценивает такие высказывания Трампа как словесную месть за неуступчивость Москвы.

«Как только что-то идёт не по его замыслу, он начинает вести себя как обиженная баба и сразу кусается словами», — сообщил эксперт.