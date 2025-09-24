«Как обиженная баба»: Политолог объяснил двойную игру Трампа в отношении России
Политолог Перенджиев прокомментировал мотивы критики Трампа в адрес России
Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал заявления Дональда Трампа в адрес России. По мнению политолога, американский лидер критикует Москву, когда события развиваются не по его сценарию.
В беседе с «NEWS.ru» Перенджиев заявил, что расценивает такие высказывания Трампа как словесную месть за неуступчивость Москвы.
«Как только что-то идёт не по его замыслу, он начинает вести себя как обиженная баба и сразу кусается словами», — сообщил эксперт.По словам политолога, глава США идёт на диалог, когда помнит о статусе России как ядерной державы. Но если что-то нарушает его планы, он резко меняет риторику. Это, по мнению Перенджиева, доказывает, что американскому лидеру не позволили реализовать все его амбициозные планы.
Особенно эксперта поразило заявление Трампа о «бессмысленности» конфликта на Украине, которое противоречит чётким целям России. Перенджиев уверен, что Россия своих целей добьётся.