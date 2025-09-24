Нарколог объяснил поведение президента Польши в зале заседаний ООН

24 сентября 2025, 09:33

Нарколог Шуров: У президента Польши Навроцкого серьезная никотиновая зависимость

Фото: iStock/delray77

Поведение президента Польши Кароля Навроцкого свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости. Об этом сообщил нарколог Василий Шуров в беседе с газетой «Аргументы и факты».





Эксперт прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что польский лидер использовал снюс во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Шуров подчеркнул, что подобные случаи уже происходили ранее.





«Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — отметил нарколог.