Нарколог объяснил поведение президента Польши в зале заседаний ООН

Нарколог Шуров: У президента Польши Навроцкого серьезная никотиновая зависимость
Поведение президента Польши Кароля Навроцкого свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости. Об этом сообщил нарколог Василий Шуров в беседе с газетой «Аргументы и факты».



Эксперт прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что польский лидер использовал снюс во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Шуров подчеркнул, что подобные случаи уже происходили ранее.

«Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — отметил нарколог.

Навроцкому не разрешили бы курить во время мероприятия, заключил Шуров.

Ранее сообщалось, что президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
