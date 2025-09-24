Нарколог объяснил поведение президента Польши в зале заседаний ООН
Нарколог Шуров: У президента Польши Навроцкого серьезная никотиновая зависимость
Поведение президента Польши Кароля Навроцкого свидетельствует о серьезной никотиновой зависимости. Об этом сообщил нарколог Василий Шуров в беседе с газетой «Аргументы и факты».
Эксперт прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что польский лидер использовал снюс во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. Шуров подчеркнул, что подобные случаи уже происходили ранее.
«Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — отметил нарколог.
Навроцкому не разрешили бы курить во время мероприятия, заключил Шуров.
