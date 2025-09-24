В Кремле отвергли ярлык «бумажный тигр», напомнив о «русском медведе»
Песков: Россия сохраняет устойчивость, а «бумажных медведей» не бывает
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК ответил на слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию «бумажным тигром».
Песков подчеркнул, что Россия — это не тигр, а медведь.
«Во-первых, Россия никак не тигр, всё-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает, и Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя», — высказался пресс-секретарь.Он уточнил, что фраза Трампа относилась к экономике. Песков заявил, что Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность, и в этом нет ничего «бумажного». При этом Дмитрий Сергеевич признал, что у экономики России есть проблемные точки. Он связал их с большим объёмом санкций и ситуацией в мировой экономике.
Ранее в Госдуме Трампа назвали генератором случайных фраз.