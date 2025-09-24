В Кремле отвергли ярлык «бумажный тигр», напомнив о «русском медведе»

24 сентября 2025, 10:58

Песков: Россия сохраняет устойчивость, а «бумажных медведей» не бывает

Фото: Istock/macky_ch

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК ответил на слова президента США Дональда Трампа, который назвал Россию «бумажным тигром».





Песков подчеркнул, что Россия — это не тигр, а медведь.

«Во-первых, Россия никак не тигр, всё-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает, и Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя», — высказался пресс-секретарь.