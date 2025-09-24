«Генератор случайных фраз»: В Госдуме высмеяли заявления Трампа
Депутат Матвейчев назвал Трампа генератором случайных фраз
Слова президента США Дональда Трампа уде давно не стоит воспринимать серьёзно. Так считает депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
«Это генератор случайных чисел, генератор случайных фраз. И давно уже поговорка ходит, что Трамп говорит ровно то, что ему сказал человек, который был последний в его кабинете», — отметил Матвейчев в беседе с Life.ru.
Он отметил, что Трамп хоть и смеётся над экс-президентом США Джо Байденом, однако сам имеет когнитивные расстройства и не держит в памяти информацию дольше недели.
По словам Матвейчева, от того, что говорит американский лидер, ничего не изменится, а его слова не стоит воспринимать всерьёз, поскольку он не скажет ничего судьбоносного.