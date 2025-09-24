Достижения.рф

«Генератор случайных фраз»: В Госдуме высмеяли заявления Трампа

Депутат Матвейчев назвал Трампа генератором случайных фраз
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Слова президента США Дональда Трампа уде давно не стоит воспринимать серьёзно. Так считает депутат Государственной думы Олег Матвейчев.



«Это генератор случайных чисел, генератор случайных фраз. И давно уже поговорка ходит, что Трамп говорит ровно то, что ему сказал человек, который был последний в его кабинете», — отметил Матвейчев в беседе с Life.ru.

Он отметил, что Трамп хоть и смеётся над экс-президентом США Джо Байденом, однако сам имеет когнитивные расстройства и не держит в памяти информацию дольше недели.

По словам Матвейчева, от того, что говорит американский лидер, ничего не изменится, а его слова не стоит воспринимать всерьёз, поскольку он не скажет ничего судьбоносного.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0