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«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского

Рогов: в окружении Зеленского царит паника из-за победы Трампа
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

В окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — сказал Рогов.

Он напомнил, что украинское руководство часто оскорбительно отзывалось о Трампе. Однако теперь политики Украины проявят политическое лицемерие и удалят все ранние «наезды».



Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде. Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.

владимир Зеленский уже поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил надежду на дальнейшую поддержку США Украины в конфликте.

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#рогов
Дмитрий Медведев назвал качество Трампа, которое станет полезным для России
06 ноября 2024, 11:26

Дмитрий Медведев (фото: Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.
По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».

«Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал в своём телеграмм-канале Медведев.
Российский политик задаётся лишь одним вопросом - какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.

«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.

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Трамп объявил о своей победе на выборах
06 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.
«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал Трамп.

Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.

Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.

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Американист Лозанский: Трамп не может вступать в переговоры с Россией до 20 января
06 ноября 2024, 11:10

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления перед сторонниками во Флориде.
Американский лидер во время предвыборной гонки делал много заявлений, однако самым запоминающимся было то, что он урегулирует конфликт между Россией и Украиной за «24 часа» еще до официального вступления в должность.

Однако президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что, по конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.
«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь, потому что Трамп во время всей избирательной кампании говорил, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо. Но из-за того, что они это сделали, еще не вступив в Белый дом, Флинн был уволен. Они не имеют права заниматься международными делами до 20 января», — объяснил эксперт.

По его словам, Трамп, заявив о том, что урегулирует конфликт между Россией и Украиной за сутки после победы, погорячился.
«Если он начнет заниматься международными делами, то ему припомнят случай с Майклом Флинном. И там начнется канитель, обратятся в Верховный суд, сорвут его победу. Так что нам придется набраться терпения до 20 января», — отметил американист.

Он добавил, что формально президентом остается Джо Байден, вице-президентом — Камала Харрис.
«Еще есть Энтони Блинкен, который сам себя в Киеве назвал сатаной. За 2 с лишним месяца много может случиться. Надо как-то сейчас мудро там себя вести, чтобы не спровоцировать того, что произошло с Майклом Флинном. Трамп может делать заявления, но вступать в переговоры не имеет права. Не имеет права встретиться с Владимиром Путиным для нахождения компромисса, чтобы все жили дружно и счастливо», — заключил Эдуард Лозанский.

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RealClearPolitics: Трамп обгоняет Харрис в большинстве колеблющихся штатов
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На Алеутских островах закрылся последний избирательный участок на выборах в США
06 ноября 2024, 11:07

Фото: istockphoto/bizoo_n

Голосование на всеобщих президентских выборах в США завершилось. Последний избирательный участок закрылся на Алеутских островах у побережья Аляски.
Свои голоса отдали жители самого западного населённого пункта США Адъяк, в котором всего около 150 жителей, сообщает The Hill. По последним данным, на выборах в Соединённых Штатах проголосовали более 124,3 миллиона человек.

В настоящее время обработано около 26% бюллетеней. По предварительной информации, кандидат от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп набирает 56,8% голосов, его соперница от демократов вице-президент США Камала Харрис получает 38,6% голосов.

На подсчёт всех бюллетеней понадобится несколько недель, однако то, кто стал президентом США, станет известно раньше.

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#президент
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RealClearPolitics: Трамп обгоняет Харрис в большинстве колеблющихся штатов
06 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/vchal

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные опубликовал портал RealClearPolitics.
Трамп опережает Харрис на 1,3 процентных пункта п.п. в Джорджии, на 2,8 п.п. в Аризоне, на 1,2 п.п. в Северной Каролине, на 0,6 п.п. в Неваде и на 0,4 п.п. в Пенсильвании. При этом Харрис лидирует в Висконсине на 0,4 п.п. и в Мичигане на 0,5 п.п.

Для победы одному из кандидатов, необходимо набрать 270 голосов.

По последним данным, Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. У Камалы Харрис 226 голосов.

Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.

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Маск рассказал о своих планах в команде Трампа в случае его победы на выборах
Маск намерен улучшить эффективность управления в случае победы Трампа на выборах
06 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/vchal

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность работы американского правительства.
В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что, на его взгляд, в Штатах излишне раздута правительственная бюрократия. Чрезмерное регулирование мешает эффективной работе государственного управленческого аппарата. Маск указал, что в стране существуют федеральные агентства, которые имеют пересекающиеся и даже дублирующие обязанности.

Владелец компаний SpaceX и Tesla подчеркнул, что бремя содержания многочисленных государственных бюро и агентств ложится на плечи американских налогоплательщиков. Маск намерен сократить их количество в случае, если он будет работать в администрации Трампа.

В настоящее время Карлсон и Маск находятся в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, где наблюдают за ходом обработки бюллетеней на президентских выборах. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа.

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В США продолжается подсчёт голосов: Трамп опережает Харрис
06 ноября 2024, 10:46

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Избирательные участки в США завершили свою работу. Подсчёт голосов продолжается в большинстве штатов, сообщают СМИ в Америке.
Участки на Аляске завершили свою работу последними, закрывшись в 21:00 по местному времени (9:00 по московскому). По сообщению CNN, в этом штате на кону три голоса выборщиков, которые обычно присуждаются кандидату от Республиканской партии.

По данным Fox News, Трамп набрал 248 голосов выборщиков, а Харрис — 216. Для победы нужно минимум 270 голосов.

Предварительные результаты показывают, что за Харрис проголосовали 61 млн избирателей, а за Трампа — 66 млн.

В Сенат и Палату представителей Конгресса США также проходят выборы. Согласно прогнозам, Республиканская партия получает контроль в сенате, занимая 51 место, в то время как Демократическая партия получает 43 места.

Республиканская партия сохраняет лидерство в выборах в Палату представителей. По информации CNN, на текущий момент республиканцы занимают 190 мест, а демократы — 157. Чтобы сформировать большинство в Палате представителей, необходимо получить 218 мест.

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#сша
#контроль
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Fox News: Трамп обеспечивает себе победу на выборах, набрав 277 голосов
06 ноября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270 голосов.
Такие данные прогноза приводит Fox News. У Камалы Харрис 226 голосов. Однако стоит отметить, что Fox News — это ресурс республиканцев, поэтому он может быть несколько предвзят. Например, The New York Times считает, что у Трампа до сих пор 247 голосов выборщиков.

По прогнозам экспертов и букмекеров, важным для Трампа и Харрис будет штат Пенсильвания, который относится к колеблющимся. По предварительным данным, там с небольшим преимуществом лидирует экс-президент США. Специалисты полагают, что тот из кандидатов, кто привлечёт больше голосов избирателей именно в этом штате, и станет новым американским президентом.

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06 ноября 2024, 09:52

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

5 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Если прогнозы подтвердятся, его победа над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис будет значительной, и он вернется в Белый дом с триумфом. Однако в колеблющихся штатах разрыв между кандидатами минимален, что может привести к изменениям в итогах в последний момент. Кроме того, некоторые инциденты, произошедшие во время выборов, могут стать основанием для пересмотра результатов со стороны проигравшего кандидата. О том, как проходит подсчет голосов, каких результатов стоит ожидать и что может произойти после объявления окончательных итогов, расскажет «Радио 1».

Выборы в США: кто победил


На данный момент в президентской гонке лидирует Дональд Трамп, который уже собрал более 55 миллионов голосов американских избирателей и 277 голосов выборщиков. Особенно заметную победу он одержал во Флориде, ранее считавшейся колеблющимся штатом, с разрывом в 14 процентных пунктов.

Согласно данным Associated Press, Камала Харрис набирает 240 голосов выборщиков, выигрывая в таких штатах, как Калифорния, Вирджиния, Нью-Мексико и Орегон.

Для победы необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков. Исход выборов в значительной степени будет зависеть от результатов в семи колеблющихся штатах: Невада, Висконсин, Аризона, Мичиган, Северная Каролина, Джорджия и особенно важная Пенсильвания.

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)


Результаты выборов США по штатам:


Штат Джорджия (97% обработанных бюллетеней):

• Дональд Трамп — 50,7%

• Камала Харрис — 48,4%

Штат Северная Каролина (94%):

• Дональд Трамп — 51,1%

• Камала Харрис — 47,4%

Штат Аризона (50%):

• Дональд Трамп — 49,6%

• Камала Харрис — 49,6%

Штат Невада (68%):

• Дональд Трамп — 50,3%

• Камала Харрис — 48,1%

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Штат Висконсин (83%):

• Дональд Трамп — 51%

• Камала Харрис — 47,4%

Штат Мичиган (58%):

• Дональд Трамп — 52,1%

• Камала Харрис — 46%

Штат Пенсильвания (89%):

• Дональд Трамп — 50,8%

• Камала Харрис — 48,1%

В городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, состоялось голосование, которое завершилось ничьей. Все шесть избирателей проголосовали ровно в полночь, и вскоре после этого избирательный участок закрылся. Результаты голосования следующие:

• Дональд Трамп — 50% (3 голоса);

• Камала Харрис — 50% (3 голоса).


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Как проходило голосование в США


Более 80 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, как лично, так и по почте. Согласно опросам, 41% зарегистрировались как демократы, а 39% — как республиканцы.

Камала Харрис отправила свой голос по почте, в то время как Дональд Трамп с женой проголосовали на избирательном участке во Флориде.


Инциденты на выборах в США


Фото: iStock/vchal

Кандидаты могут оспаривать результаты выборов по нескольким причинам, особенно если во время голосования произошли инциденты, которые могут повлиять на его легитимность. Вероятность того, что один из кандидатов инициирует судебные разбирательства, остается высокой.

Так, в Джорджии, одном из ключевых штатов, на избирательные участки поступило пять сообщений с угрозами взрывов, что вынудило власти эвакуировать людей.

В Аризоне, также важном для итогов выборов штате, судья Верховного суда округа Апач Майкл Лэтем решил продлить работу избирательных участков на два часа в девяти округах из-за технических сбоев и нехватки бюллетеней.

В округе Кембрия возникли проблемы с программным обеспечением и голоса подсчитываются вручную. Государственный секретарь Пенсильвании Эл Шмидт отметил, что некоторые бюллетени не удалось отсканировать, что может задержать процесс подсчета голосов.

Утром 5 ноября, в начале голосования, Дональд Трамп заявил о наличии информации о «массовых фальсификациях» в колеблющемся штате Пенсильвания, однако пока не предоставил доказательства своих утверждений. В то же время местная полиция сообщила, что у них нет конкретных данных по этому поводу.


Когда станут известны результаты выборов президента США


Сами президентские выборы в США непрямые и проводятся в два этапа:

Первый – общенациональное голосование, которое проходит 5 ноября.

Второй – голосование коллегии выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.


Голоса граждан подсчитываются в каждом штате после закрытия избирательных участков. Обычно участки прекращают работу после 19:00 по местному времени (03:00 по Москве). Голосование коллегии выборщиков пройдет 16 декабря 2024 года. Голоса будут переданы в конгресс США, члены которого подсчитают итоговый результат 6 января 2025 года.


Что такое колеблющиеся штаты


Исход президентской гонки определят избиратели колеблющихся штатов. Речь идет о семи штатах, в которых примерно одинаковый уровень популярности кандидатов от обеих партий. Список таких штатов каждый раз меняется, в 2024 году он таков:

  • Пенсильвания,
  • Джорджия,
  • Северная Каролина,
  • Мичиган,
  • Аризона,
  • Висконсин,
  • Невада.


Реакция в мире


Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу итогов выборов в США в своем телеграм-канале.

«Трамп победил. Идите спать, коллектив», — написала она.

В том, что следующим президентом США станет Трамп также уверен миллиардер Илон Маск.

«Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером. Будущее будет фантастическим», — написал американский предприниматель в соцсети Х.

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