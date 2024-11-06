«Как понравиться Трампу»: стало известно о панике в окружении Зеленского

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В окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Киевский режим делал ставку на Харрис. Поэтому сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу и заручиться его поддержкой, чтобы оружие и деньги шли на подконтрольное Зеленскому постукраинское пространство тем же потоком, что и ранее», — сказал Рогов.
Он напомнил, что украинское руководство часто оскорбительно отзывалось о Трампе. Однако теперь политики Украины проявят политическое лицемерие и удалят все ранние «наезды».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде. Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.
владимир Зеленский уже поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил надежду на дальнейшую поддержку США Украины в конфликте.
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