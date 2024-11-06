Маск рассказал о своих планах в команде Трампа в случае его победы на выборах

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность работы американского правительства.
В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что, на его взгляд, в Штатах излишне раздута правительственная бюрократия. Чрезмерное регулирование мешает эффективной работе государственного управленческого аппарата. Маск указал, что в стране существуют федеральные агентства, которые имеют пересекающиеся и даже дублирующие обязанности.
Владелец компаний SpaceX и Tesla подчеркнул, что бремя содержания многочисленных государственных бюро и агентств ложится на плечи американских налогоплательщиков. Маск намерен сократить их количество в случае, если он будет работать в администрации Трампа.
В настоящее время Карлсон и Маск находятся в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, где наблюдают за ходом обработки бюллетеней на президентских выборах. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа.
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Владелец компаний SpaceX и Tesla подчеркнул, что бремя содержания многочисленных государственных бюро и агентств ложится на плечи американских налогоплательщиков. Маск намерен сократить их количество в случае, если он будет работать в администрации Трампа.
В настоящее время Карлсон и Маск находятся в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, где наблюдают за ходом обработки бюллетеней на президентских выборах. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа.
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Александр Бойцов